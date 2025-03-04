В Подмосковье стал известен график работы мобильного офиса расчетного центра в марте
Фото - © фото Александра Дмитриева/фото: Александра Дмитриева
Для жителей Подмосковья продолжает работу мобильный офис «МосОблЕИРЦ». В офисе можно передать показания, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
В текущем месяце мобильный офис будет работать в населенных пунктах по графику:
- 4 марта: г. о. Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11:00 до 14:30;
- 5 марта: Сергиево-Посадский г. о., п. Загорские дали, возле д. 7А, с 11:00 до 15:00;
- 6 марта: г. о. Домодедово, с. Вельяминово, д. 10 (ориентир ДК «Повадинский»), с 10:00 до 15:30;
- 7 марта: г. о. Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1 (слева от здания Почты России), с 10:30 до 14:30;
- 10 марта: Сергиево-Посадский г. о., п. НИИРП, площадь перед проходной с 11:00 до 15:00;
- 11 марта: г. о. Химки, д. Брехово, Пятницкое шоссе, стр. 83М (возле филиала МФЦ), с 11:00 до 15:00;
- 12 марта: м. о. Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А (здание Администрации), с 11:00 до 14:30;
- 13 марта: г. Дубна, ул. Центральная, д. 18А, с 11:00 до 14:30;
- 14 марта: Ленинский г. о., п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 10:00 до 14:30;
- 17 марта: Сергиево-Посадский г. о., п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2 (возле Дома культуры), с 11:00 до 15:00;
- 18 марта: Павлово-Посадский г. о., г. Электрогорск, пл. Советская, д. 4 с 10:30 до 14:30;
- 19 марта: г. о. Дубна, ул. Центральная, д. 18А, с 11:00 до 14:30;
- 20 марта: г. о. Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11:00 до 14:30;
- 21 марта: г. о. Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 09:30 до 15:00;
- 24 марта: г. о. Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10:30 до 15:30;
- 25 марта: г. о. Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3 (на парковке здание МФЦ), с 10:00 до 15:00;
- 26 марта: Богородский г. о., п. Воровского, ул. Рабочая, д. 3А, стр. 1, с 10:00 до 15:30;
- 27 марта: Одинцовский г. о., п. Лесной городок, ул. Лесная, д. 10, с 10:30 до 15:00;
- 28 марта: Одинцовский г. о., с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2, с 10:30 до 14:30;
- 31 марта: г. о. Красногорск, п. Мечниково, д. 22, с 10:30 до 15:00.
ООО «МосОблЕИРЦ» не является единственной организацией, оказывающей услуги платежного агента управляющих и ресурсоснабжающих организаций на территории Московской области.
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