В Подмосковье стал известен график работы мобильного офиса МосОблЕИРЦ в мае

В Подмосковье продолжает работу мобильный офис МосОблЕИРЦ. В офисе можно передать показания, проконсультироваться, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В мае 2024 года мобильный офис работает в городских округах по графику: 13 мая с 10:30 до 15:30 — Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, стр. 17; 14 мая с 10:30 до 15:30 — Электросталь, ул. Октябрьская, д. 38; 15 мая с 10:30 до 15:00 — Сергиев Посад, пос. Загорские дали, д. 7А; 16 мая с 09:30 до 16:00 — Люберцы, д. Марусино, ул. Заречная, д. 37, к.4; 17 мая с 09:30 до 15:00 — Ленинский округ, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 22; 20 мая с 10:30 до 15:00 — Сергиев Посад, пос. НИИРП, площадь перед проходной; 21 мая с 10:30 до 15:30 — Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26; 22 мая с 11:00 до 15:00 — Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А.

Также мобильный офис будет работать: 23 мая с 10:30 до 15:00 — Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2; 24 мая с 10:00 до 14:30 — Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3; 27 мая с 10:30 до 15:30 — Домодедово, мкр. Востряково, ул. Донская, д. 5; 28 мая с 09:30 до 16:00 — Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25; 29 мая с 10:30 до 15:00 — Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Пришвина, д. 1, к.1; 30 мая с 10:30 до 15:00 — Одинцово, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2; 31 мая с 11:00 до 14:30 — Химки, Брехово, д. Митино Дальнее, магазин-павильон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.