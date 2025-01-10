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В Подмосковье стал известен график работы мобильного офиса МосОблЕИРЦ в январе

Для жителей Подмосковья продолжает работу мобильный офис МосОблЕИРЦ. В офисе можно передать показания, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

В январе мобильный офис работает в городских округах по графику:

9 января: Электрогорск, пл. Советская, д. 4, с 10.30 до 14.30;

10 января: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, д. 14, стр. 1, с 10.30 до 14.30;

13 января: Сергиев Посад, п. Загорские дали, возле д. 7А, с 11.00 до 15.00;

14 января: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11.00 до 14.30;

15 января: Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 26, с 10.30 до 15.30;

16 января: Сергиев Посад, п. НИИРП, площадь перед проходной, с 11.00 до 15.00;

17 января: Ленинский, п. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 10.00 до 15.00;

20 января: Сергиев Посад, п. Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, с 11.00 до 15.00;

21 января: Дубна, ул. Центральная, д. 1, с 11.00 до 15.00;

22 января: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, с 11.00 до 15.00;

23 января: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11.00 до 14.30;

24 января: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 9.30 до 15.00;

27 января: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3, с 10.00 до 15.00;

28 января: Химки, д. Брехово, Пятницкое шоссе, стр. 66М, с 11.00 до 15.00;

29 января: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10.30 до 15.30;

30 января: Богородский, п. Воровского, ул. Рабочая, д. 3А, стр. 1, с 10.00 до 15.00;

31 января: Одинцово, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2, с 10.30 до 15.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.