В Подмосковье стал известен график мобильного офиса расчетного центра в октябре

В мобильном офисе можно передать показания счетчиков, проконсультироваться со специалистом, получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа и оплатить счет безналичным способом.

В октябре 2024 года мобильный офис работает в следующих населенных пунктах по графику: 1 октября: Люберцы, д. Марусино, ул. Заречная, д. 37, корп.4, с 11.00 до 16.00; 2 октября: Воскресенск, п. Фосфоритный, ул. Зайцева, д. 22, с 11.00 до 14.30; 3 октября: Сергиев Посад, пос. Загорские дали, д. 7А, с 11.00 до 14.30; 4 октября: Электрогорск, пл. Советская, д. 4, с 10.30 до 14.00; 7 октября: Электросталь, п. Всеволодово, мкр. Центральный, стр. 17, с 10.30 до 15.30; 8 октября: Сергиев Посад, пос. НИИРП, площадь перед проходной, с 11.00 до 15.00; 9 октября: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, с 11.00 до 15.00; 10 октября: Ленинский, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 10.00 до 15.30; 11 октября: Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 26, с 10.30 до 14.30; 14 октября: Лосино-Петровский, п. Биокомбината, д. 3, с 10:00 до 15:00;

Также офис будет рабоать 15 октября: Сергиев Посад, Мостовик, ул. Первомайская, д. 2, с 11.00 до 15.00; 16 октября: Балашиха, мкр. 1 мая, д. 25, с 09.30 до 16.00; 17 октября: Домодедово, мкр. Растуново, ул. Заря, д. 26, с 10.30 до 15.30; 18 октября: Домодедово, мкр. Востряково, ул. Донская, д. 5, с 10.30 до 14.30; 21 октября: Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1А, с 11.00 15.00; 22 октября: Солнечногорск, п. Ржавки, стр. 2, с 10.30 до 15.00; 23 октября: Ленинский, пос. Володарского, ул. Центральная, д. 22, с 10.00 до 15.30; 24 октября: Солнечногорск, р. п. Менделеево, ул. Куйбышева, стр. 11, с 10.30 до 15.30; 25 октября: Домодедово, д. Гальчино, б-р. 60-летия СССР, д. 3, с 10.00 до 15.00; 28 октября: Одинцово, п. Лесной городок, ул. Лесная, д. 10, с 10.30 с 15.00; 29 октября: Одинцово, с. Немчиновка, ул. Связистов, д. 2, с 10.30 до 15.00; 30 октября: Красногорск, п. Мечниково, д. 22, с 10.30 до 15.00; 31 октября: Химки, д. Брехово, Пятницкое шоссе, стр. 66М, с 11.00 до 15.00.

Мобильный офис МосОблЕИРЦ — это удобство и доступность для всех жителей Подмосковья. Услуга стала значительно востребованной, с каждым месяцем количество пользователей мобильного офиса увеличивается, что говорит о высоком уровне доверия и удобстве сервиса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.