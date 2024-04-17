В Подмосковье срубили более 1,3 тыс сухостойных и аварийных деревьев с начала месяца

В начале месяца в Подмосковье начался сезон опиловки сухих, а также аварийных деревьев. В первую очередь специалисты удаляют объекты с критическим углом наклона — менее 45 градусов к поверхности земли. После приступают к обрезке отдельных сухих ветвей, которые нависают над проездами, парковками и пешеходными зонами. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова отметила, что на текущий момент за первую половину месяца коммунальные службы спилили 1350 сухостойных деревьев в 59 муниципалитетах.

«Например, на этой неделе в Химках закончили опиловку деревьев в мкр. Планерная, на Левом берегу, а также во дворах домов № 8 на улице 8 Марта и дома № 6А на Пролетарской улице. Не стоит также забывать о своевременном вывозе порубочных остатков», — рассказала Аипова.

Для проведения опиловки аварийного или сухостойного дерева специалист поднимается к вершине с помощью автовышки, затем закрепляет ствол, устанавливает трос и производит спил. Обрезанную часть дерева опускают с помощью лебедки или другого механического оборудования, а затем утилизируют порубочные остатки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.