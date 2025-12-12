В Подмосковье специалисты проверили 23 котельных

сегодня в 14:01

В соответствии с графиком мониторинга технического состояния котельных региона, вчера, 11 декабря, специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы (ГКУ МО «МОС АВС») в составе группы мониторинга областного Штаба по модернизации теплоснабжающего хозяйства провели проверки в пяти муниципалитетах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Всего проконтролировано состояние и работа 23 котельных в пяти городских округах: Коломенский, Люберецкий, Одинцовский, Пушкинский и Раменский.

Особое внимание в ходе проверок уделялось наличию нормативной документации, обученности обслуживающего персонала, а также работоспособности объектов.

На основании результатов мониторинга составлены соответствующие акты.

Также 8 декабря в рамках комплекса мероприятий по проверке технического состояния объектов теплоснабжения специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы провели обследование 18 котельных в пяти муниципалитетах Московской области: в городских округах Богородский, Долгопрудный, Дмитровский, Коломна и Одинцовский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что промахов не должно быть допущено при включении отопления в Подмосковье.

«Традиционно этот процесс (включение отопления — ред.) занимает определенный период. Понятна нервозность людей, у которых что-то завоздушило, что-то не открылось», — сказал Воробьев.