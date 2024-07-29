В Подмосковье специалисты протестировали уже более 77% тепловых сетей

За прошедшую неделю на контроль ГКУ МО «МОС АВС» было поставлено 198 технологических нарушений, а также протестировано более 77% тепловых сетей в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Из 198 зарегистрированных технологических сбоев 49 касались горячего водоснабжения, 21 — холодного водоснабжения и 128 — электроснабжения. Для сравнения, на прошлой неделе эти показатели составляли 47, 24 и 178 соответственно.

За неделю оперативные группы МОС АВС выполнили 122 выезда в муниципальные образования региона. В ходе проверок было выявлено 1 310 утечек. Всего выполнено 2 823 выезда в муниципалитеты. По итогу, с начала проведения гидроиспытаний (5 апреля) в 57 муниципалитетах проверено 8 243 км тепловых сетей из 10 606 имеющихся в регионе, что составляет более 77%.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский отметил, что с начала года специалисты ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 5372 выезда в муниципалитеты региона, что свидетельствует о высокой оперативности и эффективности работы службы.

«Наша главная задача — обеспечить надежное и бесперебойное снабжение жителей Подмосковья всеми необходимыми коммунальными услугами», — отметил Велиховский.

18 муниципалитетов завершили проверку своих тепловых сетей. Для обеспечения безопасности и надежности коммунальных систем рабочие бригады выезжали 858 раз, оперативные группы — 4 514 раз.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.