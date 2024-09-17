В Подмосковье специалисты протестировали более 95% тепловых сетей

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2024 года в Московской области протестировано 96% всех имеющихся тепловых сетей. За минувшую неделю на контроль МОС АВС было поставлено 230 технологических сбоев, касающихся различных видов коммунальных услуг, включая горячее и холодное водоснабжение, а также электроснабжение. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Оперативные группы МОС АВС провели 93 выезда в муниципалитеты региона, активно участвуя в проверках тепловых сетей и реализации мероприятий по обеспечению безопасности, включая антитеррористическую защиту. С начала года специалисты ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 6 406 выездов в муниципальные образования для проверки готовности объектов к зиме, из которых 1 047 раз выезжали рабочие бригады, а 5 359 выездов совершили оперативные группы.

Всего с начала проведения гидравлических испытаний тепловых сетей, с 5 апреля, был выполнен 3 451 выезд для участия в работе комиссий по проверке тепловых сетей. В 57 муниципальных образованиях Подмосковья уже проверено более 10 тыс. километров тепловых сетей. В ходе проверок обнаружено 1 880 утечек, которые оперативно устраняются.

41 муниципалитет Московской области полностью завершил проверку своих тепловых сетей, что подтверждает высокую степень готовности региона к зимнему сезону.

«Наша цель — обеспечить бесперебойное и надежное теплоснабжение в зимний период. Проверки тепловых сетей проводятся с максимальной тщательностью. 96% сетей уже протестировано, и мы продолжаем работу, чтобы все муниципалитеты подошли к холодам в полной готовности», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.