В Подмосковье специалисты протестировали 90% теплосетей к отопительному сезону

В Московской области протестировано более 90% тепловых сетей в рамках подготовки к зимнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Подготовка к зиме в Подмосковье идет полным ходом. За минувшую неделю специалисты МОС АВС провели масштабные проверки тепловых сетей, в результате чего было протестировано более 90% от их общего объема в регионе. Из 10 606 км тепловых сетей, находящихся на балансе Московской области, было проверено 9 558 км в 57 муниципалитетах, что позволило выявить 1351 утечку, требующую устранения.

Работа по обеспечению бесперебойного теплоснабжения в преддверии зимнего сезона проводится в усиленном режиме. С начала гидравлических испытаний, которые стартовали 5 апреля, оперативные группы ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 3 323 выезда для участия в работе комиссий по проведению испытаний. За последнюю неделю было зарегистрировано 224 технологических сбоя, из которых 123 касались электроснабжения, 61 — горячего и 40 — холодного водоснабжения.

«Проверка тепловых сетей перед зимним сезоном — одна из ключевых задач для обеспечения надежности энергоснабжения в регионе. Мы продолжаем контролировать процесс испытаний, оперативно устраняя выявленные проблемы, чтобы жители Подмосковья могли спокойно встретить холодный период», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

За неделю оперативные группы МОС АВС выполнили 100 выездов в муниципальные образования региона, осуществив 32 мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защиты. Всего с начала года специалисты ГКУ МО «МОС АВС» выполнили 6 155 выездов в муниципалитеты региона, из них 990 раз выезжали рабочие бригады, а 5 165 раз — оперативные группы.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения в 29 муниципалитетах проверены все тепловые сети. Работы продолжаются, и жители региона могут быть уверены, что подготовка к зиме идет по плану.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.