В Подмосковье создадут систему управления задолженностью предприятий ЖКХ за ТЭР

Государственная информационная система «Управление задолженностью за топливно-энергетические ресурсы будет создана Подмосковье уже в этом году. Оператором системы станет областное министерство энергетики, пользоваться системой будут администрации городских округов, поставщики топливно-энергетических ресурсов, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, Московский областной единый информационно-расчетный центр. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Основная задача системы — автоматизировать процессы таким образом, чтобы сдержать рост и снизить задолженность предприятий жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы.

«По решению губернатора Московской области Воробьева мы разрабатываем систему, которая позволит нам повысить эффективность контроля за платежной дисциплиной в регионе. Добиться этого можно будет с помощью автоматизации процессов управления задолженностью за топливно-энергетические ресурсы. Мы ожидаем, что за счет работы системы задолженность предприятий ЖКХ за ТЭР снизится, а это, в свою очередь, должно положительно сказаться на надежности предоставления коммунальных услуг жителям Подмосковья, сделав подачу ресурсов бесперебойной», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Суть автоматизации заключается в том, все участники топливно-энергетической цепочки, а их несколько тысяч, в том числе поставщики и потребители ТЭР, правительство региона и ОМСУ смогут самостоятельно загружать данные в систему и оперативно получать всю необходимую информацию из системы о задолженности за газ, электрическую и тепловую энергию.

Ввод в эксплуатацию системы запланирован на IV квартал 2024 года.

В Подмосковье работы в области топливно-энергетического комплекса выполняет министерство энергетики. Одна из его сфер деятельности — контроль за подключением к электрическим сетям. Особое внимание уделяется вопросам технологического присоединения социально значимых объектов, в том числе образовательных учреждений. Большинство подобных заявок выполняются энергетиками в приоритетном порядке с опережением установленных договором сроков. Кроме того, дополнительные мощности предоставляются коммерческим объектам, например, промпроизводствам.