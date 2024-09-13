В Подмосковье состоялась противопожарная тренировка энергетиков

В «Мособлэнерго» 12 сентября 2024 года состоялась объектовая противопожарная тренировка работников аппарата управления. Цель мероприятия — отработка навыков персонала по эвакуации при возникновении пожара, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

По легенде тренировки в административном здании возникло возгорание в складском помещении, и была организована эвакуация работников из задымленных помещений в безопасное место. Для создания условий максимально приближенных к реальным во время эвакуации был применен генератор дыма. Мероприятие реализовано в рамках исполнения требований правил противопожарного режима в Российской Федерации, его целью является обучение и повышение квалификации работников аппарата управления. Подобные тренировки проводятся не реже 1 раза в полугодие.

Тренировка организована совместно с ответственными службами управляющей компании БЦ «Рига Лэнд», где размещаются структурные подразделения аппарата управления «Мособлэнерго».

Всего с начала 2024 года с целью отработки действий по ликвидации возгораний на социально значимых и электросетевых объектах в филиалах «Мособлэнерго» проведено 40 противопожарных тренировок.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.