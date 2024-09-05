В Подмосковье штрафы за незаконный сброс стройотходов достигли почти 8 млн руб

В Подмосковье продолжается активная борьба с недобросовестными водителями, выбрасывающими строительный и иной мусор рядом с контейнерами. По итогам лета в регионе зарегистрировано 524 случая сброса мусора, из них 87 — это строительные и крупногабаритные отходы. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Камеры видеонаблюдения фиксируют номера транспортных средств, после чего водителям выписывают штрафы по упрощенной процедуре. Летом в Подмосковье было вынесено постановлений о наложении административных штрафов на общую сумму свыше 7,8 млн рублей», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Инспекторами ведомства было обнаружено множество нарушителей в районе контейнерных площадок в городском округе Клин, в частности, в селе Селинское и деревне Покровка.

Утилизировать мусор нужно только в своем населенном пункте, заключив договор на вывоз отходов. Контейнеры в других поселениях рассчитаны на количество проживающих там людей и их переполнение может привести к образованию несанкционированных свалок.

Штраф за выброс отходов из автомобилей в неустановленном месте может составить до 70 тыс. рублей для граждан, до 100 тыс. рублей для должностных лиц и до 200 тыс. рублей для юридических лиц.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.