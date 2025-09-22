В Подмосковье с сентября начали готовить мусоровозы к зиме
В целях обеспечения надежной эксплуатации спецтехники, а также бесперебойного вывоза отходов в зимний период компании-возчики на территории Московской области начали подготовку автопарка к холодам. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Своевременная подготовка всей спецтехники позволяет минимизировать риски поломок. Срыв графика вывоза отходов зимой недопустимым.
Так, на текущий момент в Дубне готовность составляет 73%, в Луховицах — 68%, в Рузе — 60%. Также прорабатывается возможность привлечения дополнительных ресурсов и бригад для ускорения процесса.
Профилактические мероприятия включают проверку:
- технического состояния транспорта;
- работоспособности и исправности систем освещения, отопителей кабин, предпусковых подогревателей двигателей;
- состояния аккумуляторных батарей и шин;
- проверку на падение давления и утечки воздуха в тормозной системе.
Проверку спецтехники все предприятия Подмосковья должны завершить до конца октября.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.