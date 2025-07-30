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В Подмосковье с начала лета отремонтировали более 3,6 тыс урн

Коммунальные службы Московской области продолжают работу по обновлению городской инфраструктуры. С начала лета в регионе проведен ремонт 3 600 урн — важных элементов благоустройства, предназначенных для сбора мелкого бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Наибольший объем работ сотрудниками коммунальной сферы выполнен в городских округах: Химки — 799, Подольск — 382, Одинцовский — 349.

К примеру, работы проведены по следующим адресам:

городской округ Серпухов — ул. Дзержинского, дома № 2, 4, 6, 8/2, ул. Войкова, дом № 4;

городской округ Балашиха — мкр. Саввино, ул. Безымянная, дома № 14, 16, Спасский б-р, дом № 5.

Основные требования включают:

размещение урн на тротуарах во дворах многоквартирных домов на расстоянии не более 100 м друг от друга;

ежедневная очистка отходов по мере необходимости;

проведение окрасочных работ не реже одного раза в год.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.