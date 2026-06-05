В Подмосковье с начала года завершили капремонт 257 домов

Капитальный ремонт 257 многоквартирных домов завершили в Московской области с начала 2026 года. Работы выполнены по 478 конструктивным элементам, полностью обновлены 148 домов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В 2026 году в Подмосковье запланирован капитальный ремонт 5 206 элементов в 2 114 многоквартирных домах. С началом активного строительного сезона подрядные организации приступили к работам, часть объектов стартовала с опережением графика.

Лидерами по выполнению годового плана стали ЗАТО Краснознаменск с показателем 43%, Можайский городской округ — 34%, Долгопрудный — 27%, Лосино-Петровский, Черноголовка и Серебряные Пруды — по 23%.

Полностью завершена модернизация газопроводов в Дубне, Истре, Котельниках, ЗАТО Краснознаменск, Лосино-Петровском, Лотошине, Орехово-Зуевском, Раменском и Реутове. Более чем на 70% работы по обновлению газопроводов выполнены в Балашихе, Лобне, Долгопрудном, Королеве и Мытищах.

«Среди ключевых нововведений этого года — заключение договоров подряда сроком до одного года. При этом один контракт будет включать не более пяти домов, а все работы должны быть завершены до 31 декабря без права переноса», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Министр отметил, что согласно новым правилам все запланированные на 2026 год работы подрядчики обязаны завершить до конца текущего года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.