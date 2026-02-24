В Подмосковье с начала года вывезли 1200 кубометров ила

Специалисты Мособлводоканала с начала января вывезли 1200 кубометров ила с канализационных насосных станций Подмосковья. Работы проводят в рамках регулярной профилактики для стабильной работы системы водоотведения региона, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Сотрудники предприятия ежедневно выполняют профилактические мероприятия на очистных сооружениях региона. С начала года они провели 65 регламентных работ. Специалисты проверили техническое состояние насосов, фильтров, резервуаров и трубопроводов, а также протестировали автоматику управления процессами очистки сточных вод.

Кроме того, обследованы очистные устройства и сооружения на наличие повреждений, коррозии и износа. Особое внимание уделяется своевременному вывозу осадочного материала, который образуется при фильтрации сточных вод и представляет собой смесь органических соединений, минералов и микроорганизмов.

Регулярное удаление иловых остатков предотвращает засоры, снижает нагрузку на оборудование и продлевает срок его службы. Проведение таких работ позволяет поддерживать бесперебойное функционирование системы водоотведения в Московской области.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области планируется модернизировать еще 24 очистных сооружения.

«В регионе 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года мы занимаемся их обновлением, приводим к современным стандартам», — сказал Воробьев.