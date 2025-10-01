В Подмосковье с начала года газоны покосили более 151 тыс раз

В теплое время года коммунальные службы Московской области занимаются стрижкой газонов. Эти работы начинаются с весны и продолжаются до октября, так как в этот период трава активно растет и требует ухода. Так, за текущий год коммунальные службы региона под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выполнили 151 288 покосов газона. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Больше всего работ было проведено в городских округах:

Коломна — 9 117 территорий;

Подольск — 6 357 территорий;

округ Пушкинский — 5 894 территории.

«Муниципалитеты ответственны в проведении данного мероприятия, периодичность которого составляет 2 раза в месяц. В то же время частота покоса может быть увеличена до 3 раз во время интенсивного роста травы», — ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Перед коммунальными службами Подмосковья стояла задача — обеспечить своевременный уход за газонами. Это включало не только регулярный покос травы, но и планирование работ, чтобы предотвратить ее чрезмерное разрастание.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.