В Подмосковье регоператоры запустили акцию «Прощайте, пени 2025!»

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 21:33

Региональные операторы Сергиево-Посадского, Рузского и Каширского кластеров запускают акцию «Прощайте, пени 2025!» для списания пеней за несвоевременную оплату вывоза отходов в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Принять участие в акции могут собственники частных и жители многоквартирных домов, юридические лица, имеющие задолженность и пени, начисленные с января 2019 года по сентябрь 2025.

Как принять участие

Для жителей (физических лиц) — необходимо погасить основную сумму долга за вывоз ТКО в период с 01.10.2025 по 30.11.2025 и пени спишутся автоматически.

Для юридических лиц — необходимо полностью погасить текущие начисления и сумму старой задолженности. Направить на электронную почту регоператора два документа: акт сверки, сформированный вашей бухгалтерией, с нулевым остатком и заявление в свободной форме с указанием номера договора и контактных данных.

Важные условия

не подлежат списанию пени, взысканные через суд (для всех категорий);

списание возможно только при полном погашении долга в указанный период.

Период действия акции: 1 октября — 30 ноября 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.