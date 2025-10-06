В Подмосковье реализуется масштабная программа модернизации инфраструктуры ЖКХ

В Московской области на 2024–2027 годы развернута колоссальная программа по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. На этот период запланировано финансирование в размере 149 млрд рублей, рассказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Он подчеркнул, что запланировано проведение 1 279 мероприятий. В 2025 году на работы выделят 42 млрд рублей, а в 2026 году — 50 млрд рублей. Основные направления в этому году — котельные (86), ЦТП (22), ТГУ (1), сети (333,43 км) и БМК (60). Планируют затронуть 500 объектов.

«Проведенные мероприятия этого и прошлого года дают определенный эффект. Мы чувствуем по количеству жалоб и запуску тепла в этом сезоне», — рассказал Мурашов на еженедельном совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.