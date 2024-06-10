В Подмосковье развивается сеть электрозарядных станций

Как отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, всего в регионе сегодня работает 484 электрозарядные станции, из них 202 ЭЗС — «быстрых» (150 кВт) и 282 ЭЗС — «медленных» (до 150 кВт.).

Так, новая ЭЗС до конца июня появится на ул. Молодежной в п. Нахабино городского округа Красногорск. Специалисты «Мособлэнерго» уже приступили к строительству новой линии электропередачи, которая будет обеспечивать электроснабжение ЭЗС от трансформаторной подстанции ТП-3770. Протяженность ВЛ-0,4 кВ составит 300 м.

Мощность новой станции — 22 кВт, что позволит заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме. На территории Нахабино компанией «Мособлэнерго» уже установлено 4 ЭЗС.

Все зарядные станции Подмосковья можно найти в мобильных приложениях компании: «PlugMe» («Мособлэнерго»), «Россети Электротранспорт» и др. Так как большая часть ЭЗС Московской области (более 80%) установлены компаниями «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион», то их локацию можно найти и на официальных сайтах компаний.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев