В Подмосковье разъяснили стандарты работы по содержанию территорий зимой

Руководителям МБУ по содержанию территорий Подмосковья рассказали о нововведениях в системе контроля и планирования работ коммунальных служб в рамках стратегической сессии «Эффективное МБУ. Стандарты зимнего содержания территорий 2024-2025», организованной министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участие в мероприятии приняли более 200 человек, среди которых 110 представителей МБУ, а также порядка 70 глав и отраслевых заместителей глав городских округов региона.

Ключевая цель — выработка стандартов работы по содержанию и уборке территорий, а также механизмов оперативного реагирования в случае погодных аномалий.

«Увеличение штата сотрудников плюс оснащенность механизацией должны дать положительные результаты. Основная задача — не допустить дискомфорта жителей региона. К примеру, мы уже совместно с коллегами из Мингосуправления Московской области упростили способ контроля за механизированными работами служб коммунального хозяйства. Если ранее приходилось на каждую единицу техники составлять отдельный маршрут, согласовывать его с инспектором, а затем вручную сверять данные маршрута, то теперь этот процесс стал автоматизированным. Все это сократит время сбора данных, а также устранит погрешности в системе оценки работы», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Отраслевые специалисты министерства дали рекомендации по эффективности и скорости выполнения ключевых работ — расчистке дворов и общественных пространств от снега и противогололедной обработке покрытий.

В рамках мероприятия также обсудили:

нормативы заработной платы коммунальщиков;

стандарты оснащенности коммунальной техники;

единый алгоритм работы на территории;

нормативы уборки территорий зимой.

Представители МБУ по содержанию территорий смогли принять участие в интеравктивных голосованиях и задать представителям Министерства интересующие вопросы. Диалог прошел традиционно в формате «вопрос-ответ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.