В Подмосковье разъяснили правила подготовки домов к капремонту

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области напомнило жителям о требованиях к организации работ перед началом капитального ремонта в многоквартирных домах и порядке информирования собственников, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Перед началом капитального ремонта подрядчик обязан обустроить бытовой городок — временный комплекс для работы строителей. В него входят бытовые вагончики с раздевалкой и помещением для отдыха, санитарная зона, система электроснабжения и освещения, а также место для хранения строительных материалов.

Территорию городка необходимо оградить забором и установить предупреждающие таблички. Это требуется для обеспечения безопасности жителей. Городок должен размещаться строго в отведенных границах, не перекрывая проходы и не создавая неудобств.

Жители вправе контролировать, чтобы строители не размещались в подъездах и других помещениях дома, подключение электричества было выполнено без нарушений, а территория содержалась в чистоте. Строительный мусор должен вывозиться своевременно.

Фонд капитального ремонта Московской области, управляющая организация или подрядчик обязаны предупредить собственников не позднее чем за две недели до начала работ. Информацию о сроках, видах ремонта, подрядной организации и ответственных лицах размещают на баннерах, в домовых чатах, на сайте управляющей организации или озвучивают на собрании.

Если для выполнения отдельных работ потребуется доступ в квартиры, специалистов заранее уведомят о дате и цели визита.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.