В Подмосковье разъяснили порядок перерасчета платы за ЖКУ

Жители Подмосковья могут оформить перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги при временном отсутствии, некачественном предоставлении услуг или ошибках в начислениях. Порядок подачи заявления и сроки его рассмотрения разъяснили в регионе, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Перерасчет возможен за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение (кроме отопления), электроснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами. Он не распространяется на содержание жилого помещения, общедомовые нужды, обслуживание домофона и капитальный ремонт. При наличии индивидуальных приборов учета перерасчет за период отсутствия не требуется, так как объем потребления фиксируется счетчиком.

При временном отсутствии заявление подают до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. Необходимо приложить документы, подтверждающие период отсутствия, — билеты, путевки, командировочное удостоверение или справку из СНТ. Если услуга предоставлялась с перерывами или ненадлежащего качества, нужно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, зафиксировать номер заявки и потребовать составления акта. При неявке представителей организации акт можно оформить совместно с соседями, после чего подать заявление о перерасчете.

В случае ошибки в начислениях к заявлению прикладывают копию платежного документа. Обращение направляют в МосОблЕИРЦ, если он указан в квитанции, либо в управляющую или ресурсоснабжающую организацию. Подать документы можно лично, заказным письмом, через портал госуслуг или личный кабинет МосОблЕИРЦ. Заявление рассматривают в течение трех рабочих дней, а сумму перерасчета учитывают в следующих платежах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.