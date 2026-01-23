В Подмосковье рассмотрели семь новых проектов в сфере водоснабжения и водоотведения

Семь технологических решений для модернизации водоснабжения и водоотведения обсудили на заседании рабочей группы при научно-техническом совете с участием более 20 экспертов в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На заседании рабочей группы при научно-техническом совете рассмотрели семь масштабных проектов, направленных на улучшение коммунальной инфраструктуры в Домодедово, Одинцово и Талдоме. В обсуждении приняли участие представители «Сколково», Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, профильных вузов и проектных организаций.

В Домодедово планируется реконструкция очистных сооружений в деревне Шахово. Новый комплекс производительностью 8200 кубометров в сутки заменит пять устаревших объектов, что обеспечит качественную очистку стоков для 12 тысяч жителей и позволит подключать новые дома.

В Одинцовском округе эксперты рассмотрели проект строительства новых блоков очистки в поселке ВНИИССОК. Внедрение современных технологий глубокой очистки повысит эффективность работы существующих мощностей.

В Талдомском округе обсуждалась реконструкция водозаборного узла №4 в рабочем поселке Запрудня. Проект направлен на повышение надежности и качества водоснабжения для сотен жителей.

Все инициативы рассчитаны на улучшение условий жизни более 115 тысяч жителей Подмосковья. Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил, что научно-технический совет оказывает полное сопровождение перспективным компаниям, помогая им развивать технологический потенциал в регионе.

Каждый проект получил рекомендации по применению современных технологий, энергоэффективности и надежности. По итогам заседания рабочая группа примет решения об одобрении проектов или необходимости доработки с учетом замечаний экспертов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий, 150 из них — в 2025 году.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.