В Подмосковье рассказали, зачем их меняют дефлекторы мусоропровода при капремонте крыш

При капитальном ремонте крыш внимание уделяют не только кровле, но и небольшим, но функционально важным элементам — дефлекторам мусоропровода. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Дефлектор монтируется в верхней части ствола мусоропровода. Его основное назначение — усиление тяги за счет ветровых потоков, что обеспечивает удаление загрязненного воздуха из ствола и мусоросборной камеры и препятствует проникновению неприятных запахов в подъезд. Дополнительно дефлектор выполняет защитную функцию: предохраняет шахту от попадания атмосферных осадков и мусора.

В рамках капитального ремонта крыш проводится замена дефлекторов мусоропровода. В процессе эксплуатации металлические элементы подвергаются коррозии, из‑за чего возникают деформации и нарушается герметичность конструкции — в результате устройство уже не может обеспечивать необходимую тягу. Установка новых дефлекторов позволяет восстановить стабильную вентиляцию ствола мусоропровода и обеспечить надежную защиту шахты от внешних воздействий.

Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта осуществляют контроль правильности монтажа дефлекторов. От корректной установки напрямую зависит эффективность вентиляции мусоропровода и уровень комфорта жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.

Проверить состояние спецсчета дома, узнать дату проведения капитального ремонта в вашем доме и напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области жители региона могут с помощью приложения «Госуслуги.Дом».

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.sigma.gisgkh

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sigma.gisgkh&hl=ru

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