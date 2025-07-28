В Подмосковье рассказали про эволюцию советского мусоровозного парка
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
В послевоенный период в СССР началась модернизация коммунальной техники. Ленинградские специалисты разработали систему цилиндрических контейнеров. Их ключевая особенность заключалась в возможности ручной транспортировки путем перекатывания, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.
В 1952 году был создан первый специализированный мусоровоз МКМ-51, базировавшийся на шасси ГАЗ-51. Машина могла транспортировать до девяти контейнеров объемом 500 литров, размещенных продольно в три ряда.
Столица выбрала альтернативный путь развития коммунальной техники. Московский подход предусматривал использование прямоугольных контейнеров вместимостью 600 литров. Для их транспортировки были разработаны специализированные мусоровозы КММ-2М и М-8, оснащенные кран-балками с клещевым захватом.
В середине 1950-х годов началось массовое производство МКМ-4 — наиболее совершенного на тот момент образца коммунальной техники. Машина отличалась продуманной конструкцией: шесть цилиндрических контейнеров по 500 литров размещались в два ряда. Инновационным решением стал специальный подъемник с полукруглыми захватами для удобной выгрузки.
К началу 1980-х годов обе системы транспортировки отходов устарели. Произошла модернизация коммунального парка: устаревшие кран-балки и цилиндрические контейнеры ушли в прошлое. На смену им пришли современные бункерные мусоровозы, оснащенные прессовым оборудованием и системой загрузки через задний люк.
На территории Подмосковья использовались преимущественно советские мусоровозы, работавшие по двум основным системам:
- контейнерная система с цилиндрическими баками;
- система прямоугольных контейнеров (московский стандарт.
- На сегодняшний день в Московской области наблюдается тенденция к:
- увеличению количества спецтехники для обеспечения своевременного вывоза отходов;
- внедрению более вместительных мусоровозов;
- использованию современных технологий прессования отходов;
- повышению маневренности и экологичности транспортных средств.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.
Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.