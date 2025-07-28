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В Подмосковье рассказали про эволюцию советского мусоровозного парка

В послевоенный период в СССР началась модернизация коммунальной техники. Ленинградские специалисты разработали систему цилиндрических контейнеров. Их ключевая особенность заключалась в возможности ручной транспортировки путем перекатывания, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

В 1952 году был создан первый специализированный мусоровоз МКМ-51, базировавшийся на шасси ГАЗ-51. Машина могла транспортировать до девяти контейнеров объемом 500 литров, размещенных продольно в три ряда.

Столица выбрала альтернативный путь развития коммунальной техники. Московский подход предусматривал использование прямоугольных контейнеров вместимостью 600 литров. Для их транспортировки были разработаны специализированные мусоровозы КММ-2М и М-8, оснащенные кран-балками с клещевым захватом.

В середине 1950-х годов началось массовое производство МКМ-4 — наиболее совершенного на тот момент образца коммунальной техники. Машина отличалась продуманной конструкцией: шесть цилиндрических контейнеров по 500 литров размещались в два ряда. Инновационным решением стал специальный подъемник с полукруглыми захватами для удобной выгрузки.

К началу 1980-х годов обе системы транспортировки отходов устарели. Произошла модернизация коммунального парка: устаревшие кран-балки и цилиндрические контейнеры ушли в прошлое. На смену им пришли современные бункерные мусоровозы, оснащенные прессовым оборудованием и системой загрузки через задний люк.

На территории Подмосковья использовались преимущественно советские мусоровозы, работавшие по двум основным системам:

контейнерная система с цилиндрическими баками;

система прямоугольных контейнеров (московский стандарт.

На сегодняшний день в Московской области наблюдается тенденция к:

увеличению количества спецтехники для обеспечения своевременного вывоза отходов;

внедрению более вместительных мусоровозов;

использованию современных технологий прессования отходов;

повышению маневренности и экологичности транспортных средств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.

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