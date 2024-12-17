В Подмосковье рассказали об устройстве для строительного контроля в капремонте

ГБУ МО «УТНКР» активно внедряет современные технологии для повышения эффективности строительного контроля. Одним из ключевых инструментов в техническом арсенале экспертов стал склерометр — устройство для точной диагностики прочности строительных материалов. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Точность диагностики свойств материалов — это основа качественного строительного контроля. Внедрение современных технологий, таких как склерометр, позволяет нашим экспертам обеспечивать высокий уровень надежности на каждом этапе работ», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Склерометр используется для оперативной оценки прочности материалов, из которых построено здание. А именно, прибор предназначен для определения прочности: класса бетона, марки кирпича, марки растворов и других композиционных материалов. Принцип работы состоит в ударно-импульсной методике при отскоке индикатора от поверхности материала. Этот импульс зависит от свойств материала, и преобразователь фиксирует его. Электронный блок анализирует эти данные и показывает прочностные характеристики материалов на дисплее прибора.

Данный прибор находится на вооружении абсолютно у каждого эксперта ГБУ МО «УТНКР». Как правило, после работы со склерометром, обследователи фиксируют его показатели на месте исследования фотофиксацией, после чего переносят все данные в компьютер, для формирования полного отчета по исследуемому объекту.

ГБУ МО «УТНКР» участвует не только в подмосковных проектах, но и в восстановлении инфраструктуры Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проводимых работ. Производит обследование пострадавших объектов, сопровождает каждый этап восстановительных работ на самых значимых объектах региона. Подробная информация о деятельности ГБУ МО «УТНКР» на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.