Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 13:14

В Подмосковье рассказали об особенностях спецсчетов для проведения капремонта

Существует два способа формирования фонда капитального ремонта — счет регионального оператора и специальный счет. Тот или иной счет выбирается решением общего собрания собственников, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Если собственники выбирают способ формирования ФКР на специальном счете, то его владельцу необходимо:

определить способ выставления квитанций на капитальный ремонт с реквизитами специального счета;

определить источник финансирования на выставление квитанций;

выполнять работы по капитальному ремонту общего имущества на основании договора строительного подряда, заключенного с ИП или юридическими лицами, являющимися членами саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

предоставлять отчет в установленные сроки о ежемесячных взносах собственников помещений и расходах на капитальный ремонт;

контролировать платежную дисциплину по внесению ежемесячных взносов собственников помещений (собираемость взносов).

Отраслевые специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области контролируют собираемость взносов. В случае, если онане достигает 50%, владельцу спецсчета направляется соответствующие уведомление.

Собственник спецсчетов обязан провести работу по устранению задолженности собственников по взносам на капитальный ремонт. Если на протяжении пяти месяцев собираемость остается ниже 50%, то администрация городского округа переводит фонд капитального ремонта со специального счета на счет регионального оператора.

На территории региона находится 3 394 многоквартирных дома со специальными счетами как способом формирования фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.