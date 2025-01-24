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В Подмосковье рассказали о внедрении инновационных подходов в проекты

Современные технологии капитального ремонта не только повышают качество жизни жителей, но и ориентированы на заботу об окружающей среде. Фонд капитального ремонта Московской области активно внедряет экологические материалы и инновационные подходы в свои проекты, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Основные преимущества такого подхода:

Энергосбережение. Современные материалы сокращают теплопотери, что снижает затраты на отопление и кондиционирование.

Снижение вредных выбросов. Экологичные технологии минимизируют вредные выбросы и загрязнение воздуха, а также шумовое воздействие и электромагнитное излучение, улучшая микроклимат в домах.

Экономическая выгода. В долгосрочной перспективе использование экологичных материалов снижает затраты на эксплуатацию зданий.

Прочность и долговечность. Современные материалы обладают высокой устойчивостью к внешним воздействиям, что гарантирует долгосрочную надежность ремонта.

Поддержка местных производителей. Использование материалов и оборудования отечественного производства способствует развитию локальной экономики, снижая зависимость от импорта.

«Современные подходы в капремонте — это инвестиция в будущее. Мы не только улучшаем условия жизни, но и заботимся о природе, поддерживаем экономику государства и создаем современные, комфортные пространства для жителей», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Узнать больше о капитальном ремонте и включении вашего дома в программу можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.