В Подмосковье рассказали о способах эффективного подбора кадров в УК

Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с Московским областным учебным центром был организован обучающий семинар для руководителей кадровых служб муниципальных управляющих компаний, сообщает пресс-служба ведомства.

Ключевая тема встречи — адаптация МУК к современным изменениям и тенденциям в системе работы с персоналом в преддверии осенне-зимнего сезона.

«Сегодняшнее мероприятие — второй этап стратегической сессии, по итогам которой командой были выработаны и внедрены критерии оценки результативности УК. Сегодня мы работаем уже с hr-специалистами. Методом мозгового штурма разобрали механизмы в кадровой политике, которые усилят конкурентоспособность муниципальных УК на рынке. Цель — создать оптимальные условия труда для мастеров и специалистов всех уровней в сфере ЖКХ», — сказала заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова.

Спикерами выступили эксперты в области подбора кадров, отраслевые специалисты министерства и представители смежных ведомств.

Межведомственное включение в работу муниципальных УК оказывает безусловную поддержку, в том числе развитию кадровой обеспеченности региона во время осенне-зимнего периода.

«Для того, чтобы укомплектовать штат к сложному для управляющих компаний зимнему сезону, рекрутер должен четко понимать, сколько этапов проходит кандидат перед заступлением в должность, управляет ли hr-специалист каждым этапом этого пути и сколько в конечном счете обходится подбор каждого кандидата», — отметила начальник управления государственной гражданской службы, кадровой политики и медицинского образования министерства здравоохранения Московской области Ирина Корепанова.

В ходе семинара рассмотрели вопросы:

какие профессиональные стандарты существуют в отрасли;

как должна выглядеть качественная воронка подбора кадров;

по каким «жестким» и «мягким» навыкам необходимо оценивать руководителей и специалистов;

какова реальная кадровая потребность в муниципальных УК;

как выстраивать систему мотивации кандидатов и адаптации новых сотрудников.

В завершение мероприятия участникам было предложено самостоятельно разработать штатное расписание управляющей организации и презентовать его аудитории.

В Московской области удалось многого достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.