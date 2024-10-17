В Подмосковье рассказали о способах эффективного подбора кадров в УК
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с Московским областным учебным центром был организован обучающий семинар для руководителей кадровых служб муниципальных управляющих компаний, сообщает пресс-служба ведомства.
Ключевая тема встречи — адаптация МУК к современным изменениям и тенденциям в системе работы с персоналом в преддверии осенне-зимнего сезона.
«Сегодняшнее мероприятие — второй этап стратегической сессии, по итогам которой командой были выработаны и внедрены критерии оценки результативности УК. Сегодня мы работаем уже с hr-специалистами. Методом мозгового штурма разобрали механизмы в кадровой политике, которые усилят конкурентоспособность муниципальных УК на рынке. Цель — создать оптимальные условия труда для мастеров и специалистов всех уровней в сфере ЖКХ», — сказала заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова.
Спикерами выступили эксперты в области подбора кадров, отраслевые специалисты министерства и представители смежных ведомств.
Межведомственное включение в работу муниципальных УК оказывает безусловную поддержку, в том числе развитию кадровой обеспеченности региона во время осенне-зимнего периода.
«Для того, чтобы укомплектовать штат к сложному для управляющих компаний зимнему сезону, рекрутер должен четко понимать, сколько этапов проходит кандидат перед заступлением в должность, управляет ли hr-специалист каждым этапом этого пути и сколько в конечном счете обходится подбор каждого кандидата», — отметила начальник управления государственной гражданской службы, кадровой политики и медицинского образования министерства здравоохранения Московской области Ирина Корепанова.
В ходе семинара рассмотрели вопросы:
- какие профессиональные стандарты существуют в отрасли;
- как должна выглядеть качественная воронка подбора кадров;
- по каким «жестким» и «мягким» навыкам необходимо оценивать руководителей и специалистов;
- какова реальная кадровая потребность в муниципальных УК;
- как выстраивать систему мотивации кандидатов и адаптации новых сотрудников.
В завершение мероприятия участникам было предложено самостоятельно разработать штатное расписание управляющей организации и презентовать его аудитории.
В Московской области удалось многого достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.