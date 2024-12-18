В Подмосковье рассказали о системе вывоза отходов с контейнерных площадок

В Подмосковье реализуется двухпоточная система разделения отходов. На всех контейнерных площадках установлены два бака: синий — для вторсырья, серый — для смешанного мусора, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Контейнеры с синей наклейкой и надписью «Вторсырье» предназначены для отходов, которые в дальнейшем будет отправлены на переработку. Именно в них нужно выбрасывать бумагу, пластик, стекло и металл.

В контейнеры с серой наклейкой и надписью «Смешанные отходы» можно складировать остальные отходы: остатки пищи, средства личной гигиены, а также неперерабатываемые емкости из-под продуктов питания.

За разными баками приезжают разные машины. Кроме того, отходы мусоровозы вывозят в разное время. На каждой спецтехнике крупными буквами указана категория отходов, с которыми он работает — вторсырье или смешанные.

Важно, что все машины оснащены навигационной системой — весь их путь находится под контролем соответствующих служб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

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