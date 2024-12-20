В Подмосковье рассказали о работе коммунальных служб в пятницу

В пятницу температура воздуха на территории Московской области варьируется от +1 до +2 градусов. По данным тепловой карты осадков центра управления регионом Московской области обильный, снегопад ожидается на территории городских округов Дмитровский, Сергиево-Посадский, Клин, Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 27 см.

В течение суток на улицы региона для выполнения работ по уборке придомовых территорий и общественных пространств выйдет более 1,5 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации — из них подметающих тракторов — 554 единицы.

Эффективность работы техники — 85%.

Для обеспечения мобильности граждан, сотрудниками эксплуатирующих организаций в первую очередь, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.