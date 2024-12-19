Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 13:57

В Подмосковье рассказали о работе коммунальных служб на 19 декабря

По данным тепловой карты осадков центра управления регионом Московской области обильный снегопад ожидается на территории городских округов: Волоколамский, Наро-Фоминский, Клин. Температура воздуха на территории Московской области варьируется от -15 до -5 градусов. Снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 30 см, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

По состоянию на 9:00 на улицы региона для выполнения работ по уборке придомовых территорий и общественных пространств вышло более 1,5 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации: роторы, подметающие тракторы, мини-погрузчики. Эффективность работы техники — 80%.

Для обеспечения мобильности граждан, в первую очередь, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.

Контроль за работой по уборке снега на дворовых территориях и общественных пространствах осуществляет министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев