В Подмосковье рассказали о работе коммунальных служб 15 декабря

По данным тепловой карты осадков Центра управления регионом Московской области обильный снегопадожидаетсяна более чем 70% территорий региона. Температура воздуха на территории Московской области варьируется от -6 до -2 градусов. По состоянию на 11:00 снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 25 см, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В течение суток работу по уборке придомовых территорий и общественных пространств региона будут осуществлять порядка 1,5 тыс. единиц коммунальной техники и средств малой механизации, из них: 132 — минипогрузчика, 651 — подметающий трактор.

Больше всего единиц для уборки задействовано в городских округах: Орехово-Зуевский, Подольск, Дмитровский, Ленинский.

Для обеспечения мобильности граждан, в первую очередь, убираются входные группы домов, лестничные пролеты, подъезды к контейнерным площадкам и тротуары.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.