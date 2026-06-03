В Подмосковье рассказали о проверке срытых работ во время капремонта МКД

Одним из ключевых этапов капитального ремонта считаются скрытые работы — это строительные процессы, которые проводятся в начале реконструкции. После их завершения такие операции оказываются перекрытыми стяжкой, штукатуркой, чистовой отделкой или другими элементами конструкций, сообщила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В число скрытых работ входят: прокладка слаботочных сетей и электропроводки, устройство гидроизоляции и теплоизоляции кровли, ремонт подвальных помещений и фасада. Данные операции реализуются на начальных стадиях капитального ремонта, а в дальнейшем их перекрывают последующие слои отделки либо конструкции здания.

От того, насколько качественно выполнены эти работы, зависит создание комфортных и безопасных условий для проживания: обеспечение нужного температурного режима, защита от влаги и общая безопасность всего строения.

Контролировать качество работ крайне важно именно на этапе укладки утеплителя, до начала последующих отделочных процессов. Ведь если дефекты будут обнаружены после монтажа облицовочных панелей поверх утеплителя, для их исправления придется разбирать и демонтировать конструкцию. При выявлении несоответствий специалисты формируют подрядчику список замечаний, которые необходимо устранить.

Когда подрядчик направляет уведомление о готовности объекта, на площадку выезжают сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта, которое находится в ведении Министерства жилищно‑коммунального хозяйства Московской области.

Эти специалисты проверяют, насколько выполненные работы соответствуют утвержденному проекту, оценивают качество примененных материалов, соблюдение технологии монтажа и отсутствие дефектов.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.

Жители Московской области могут решать вопросы, связанные с общим имуществом многоквартирных домов, через единую цифровую платформу — приложение «Госуслуги.Дом». Все операции доступны в режиме «одного окна», это экономит время и упрощает взаимодействие с управляющими организациями.

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

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