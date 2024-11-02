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В Подмосковье рассказали о победителях конкурса среди работников ЖКХ региона

МинЖКХ Подмосковья рассказывает подробнее о победителях 23-го Московского областного смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2024 году в смотре-конкурсе приняли участие более 200 представителей из 48 органов местного самоуправления, что подтверждает стабильный интерес к мероприятию.

За звание лучших соревновались представители 11 профессий сферы ЖКХ. Лучшими профессионалами своего дела в Подмосковье в 2024 году стали:

Оператор паровых и водогрейных котлов Татьяна Годунова, специалист АО «ФПЛК», из Можайского г. о.;

Машинист насосных станций Ольга Абрамова работник ООО «РКС» из г. о. Балашиха;

Электрогазосварщик Максим Крючков, ООО «Коммунальщик»», г. о. Клин;

Слесарь аварийно-восстановительных работ систем водоснабжения и водоотведения Роман Толстиков, АО «ФПЛК», Можайский г. о.;

Слесарь аварийно-восстановительных работ систем теплоснабжения и горячего водоснабжения Марс Рысаев, МУП «Жилищное хозяйство Мытищи», г. о. Мытищи;

Электромонтер жилищного фонда Игорь Васильков, МУП «УЭ», г. о. Черноголовка;

Слесарь-монтажник санитарно-технических систем и оборудования Ион Бырлядин, МБУ «Благоустройство Павловский Посад», г. о. Павловский Посад;

Рабочий по уборке придомовой территории жилого дома Анна Мамедова, ООО «ДГХ», г. о. Коломна;

Штукатур-маляр Михаил Пацеев, АО «Сукромка», г. о. Мытищи;

Столяр плотник Михаил Мазурин, МУП «Истринская теплосеть», г. о. Истра;

Электромеханик по лифтам Константин Сокиранский, ООО «Развитие», городской округ Королев.

Помимо основных номинаций, были отмечены победители в дополнительных категориях:

Самый молодой участник конкурса Дмитрий Абрамов, МБУ «Благоустройство Павловский Посад», г. о. Павловский Посад;

Участник, имеющий наибольший трудовой стаж Николай Моряшов, АО «Раменская теплосеть» Филиал «УК „Наш дом“ ООО „РКС“, Раменский г. о.;

За волю к победе были награждены: Андрей Шилкин, МУП «УЭ», г. о. Черноголока; Рустам Каримов, МКП «ИКЖКХ», г. о. Солнечногорск; Светлана Фомина, МБУ УК «Управление МКД», г. о. Талдомский; Сергей Горностаев, АО «Раменская Теплосеть» Филиал «УК „Наш дом“, г. о. Раменский;

За лучшую экипировку были отмечены участники следующих городских округов: Реутов, Пушкинский, Солнечногорск и Коломна;

За лучшую группу поддержки призовое место присудили городским округам: Коломна, Балашиха и Красногорск.

На торжественной церемонии награждения победителей каждый из них был отмечен благодарственными письмами и ценными призы, включая телевизоры, ноутбуки, планшеты и другую бытовую технику.

«Мы ценим наших специалистов, ведь от их мастерства и компетентности зависит жизнеобеспечение наших граждан. Каждый мастер -штукатур, сантехник, плотник, столяр, сварщик выполняет свою работу на благо улучшения жилищных условий, создает комфорт и стоит на страже безопасной благоприятной среды», — прокомментировал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Подробнее о прошедшем мероприятии в рамках конкурса «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства на сайте МинЖКХ Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.