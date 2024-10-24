В Подмосковье рассказали о новых мерах поддержки аварийных бригад

Сегодня в Доме правительства Московской области состоялась конференция на тему «Тарифное регулирование в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения на 2025 год». Инициаторами выступили Комитет по ценам и тарифам Московской области и Ассоциация предприятий энергетики Московской области «Мособлтеплоэнерго», сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин открыл мероприятие приветственным словом. В рамках конференции обсуждались ключевые вопросы тарифного регулирования в сфере тепло-, водоснабжения на 2025 год, механизмы повышения оплаты труда и кадрового обеспечения в сфере ЖКХ, а также задачи по утверждению и мониторингу инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций. Кроме того, участники обсудили итоги подготовки к осенне-зимнему периоду, реализацию государственных и инвестиционных программ, а также меры по повышению престижа профессий в сфере ЖКХ.

Министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский, присутствующий на конференции, выделил в числе главных вопрос о необходимости повышения оплаты труда сотрудникам аварийных служб. «Мы понимаем, что для успешной работы аварийных бригад, особенно в зимний период, необходимо создать достойные условия труда. Поэтому совместно с Правительством Московской области был разработан механизм дополнительного финансирования, позволяющий увеличить заработные платы работников служб, которые несут большую нагрузку. Это даст возможность привлечь квалифицированных специалистов и повысить эффективность работы бригад», — сказал Велиховский.

Министерство ЖКХ Московской области, совместно с Министерством энергетики, выделило 22 ключевые ресурсоснабжающие организации и определило семь основных специальностей, для которых планируется повышение зарплат на 23%–150%. Это поможет стабилизировать кадровый потенциал отрасли.

Среди дополнительных мероприятий Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области было отмечено повышение престижа профессий сферы ЖКХ и развитие наставничества. С сентября текущего года на базе ГАОУ Московской области «УКК ЖКХ» реализуются программы дополнительного профессионального образования по 5 специальностям.

«Развитие профессионального образования и повышение квалификации специалистов — ключ к успешному выполнению задач в сфере ЖКХ. Мы уже обучили 650 человек и до конца года планируем повысить квалификацию еще более тысячи специалистов. Практическая подготовка на базах предприятий, таких как Щелковский водоканал и Люберецкие теплосети, помогает нашим сотрудникам приобретать необходимые навыки для решения сложных задач в реальных условиях», — прокомментировал Антон Велиховский.

Также глава ведомства вынес на обсуждение статус рассмотрения инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Московской области. В части этого были намечен план дальнейшей работы в этом направлении для ресурсоснабжающих организаций совместно с администрациями округов региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.