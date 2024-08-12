В Подмосковье рассказали о новых этапах подготовки к осенне-зимнему периоду

Новые этапы включают в себя закрепление инспектора за конкретным домом, обход с МП «Проверки Подмосковья», устранение замечаний, сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

«Мы закрепили сейчас за каждым инспектором конкретный дом, за который будет отвечать от начала до конца. Также мы в начале августа начали обходить самые плохие дома с нашими инспекторами и плюс привлекли 200 наших инспекторов совета МКД. Соответственно, у нас эта группировка, 400 человек, сейчас обходит все самые сложные дома и в «Проверки Подмосковья» заносит наиболее сложные проблемы домов, которые могут повлиять на осенне-зимний сезон», – сказал Мурашов в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что при загрузке замечаний, в приложении автоматически появляются сроки их устранения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.