В Подмосковье рассказали о методах привлечения кадров в энергетическую отрасль

В Московской области проводится активная работа по привлечению специалистов на работу в энергетическую отрасль. В последнее время в отрасли ощущается нехватка специалистов различных профессий и квалификаций, особенно не хватает линейных специалистов и работников аварийно-восстановительных служб, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

«Кадровый голод» касается как электросетевых компаний, так и теплоснабжающих организаций. Для решения кадровой проблемы ресурсоснабжающие, электросетевые и газораспределительные компании региона предпринимают ряд эффективных мер по привлечению новых сотрудников.

АО «Мытищинская теплосеть»

К примеру, АО «Мытищинская теплосеть», крупнейшая теплоэнергетическая компания на рынке тепловой энергии в Московской области, большое внимание уделяет обучению новых сотрудников, в том числе без опыта работы. В компании работает программа наставничества, которая позволяет в минимальные сроки обучить нового сотрудника необходимым профессиональным навыкам. Предприятие делает ставку на развитие и обучение молодых специалистов внутри компании, формирует кадровый резерв, повышает лояльность сотрудников к компании, вовлекая их в коллективную деятельность, поощряет за высокие результаты в работе, к примеру, систематически повышая уровень заработной платы, создает возможность карьерного роста и работы по гибридному графику и пр.

Электросетевые компании региона, такие как АО «Мособлэнерго» и ПАО «Россети Московский регион», также ведут активную кадровую политику, направленную на обучение и привлечение молодых специалистов. Здесь также наблюдается нехватка оперативного персонала.

АО «Мособлэнерго»

В АО «Мособлэнерго» сегодня создана эффективная система подготовки персонала. Она охватывает все звенья этого процесса — от работы с абитуриентами, определения потребности в обучении персонала, осуществления всех видов подготовки рабочих и специалистов до создания и функционирования Школ профессионального мастерства, где формируется реальный кадровый резерв основных профессий компании.

В 2018 году было создано учреждение дополнительного профессионального образования «Энергетический институт повышения квалификации АО «Мособлэнерго». Институт возник на базе учебно-тренировочного центра АО «Мособлэнерго» и по своей сути является корпоративным университетом, осуществляющим подготовку персонала по более чем 250 направлениям. Ежегодно обучение в институте проходят около 6,5 тысяч слушателей. При этом один сотрудник компании может обучаться в институте по нескольким дисциплинам, что способствует дальнейшему карьерному росту. Для организации обучения институт привлекает высококвалифицированных преподавателей МЭИ, МГТУ им. Баумана и других высших технических учебных заведений.

Помимо этого, АО «Мособлэнерго» оказывает содействие работникам в получении высшего образования по специальностям электроэнергетики. В рамках соглашений о сотрудничестве между компанией и НИУ «МЭИ» 43 действующих работника заочно получают высшее образование по специальности «Электроэнергетика и электротехника» по программе бакалавриата. Обучение осуществляется на условиях софинансирования, где большую часть стоимости (70%) оплачивает компания. Еще 12 человек учатся по индивидуальному плану на бюджетной основе в магистратуре. Всего за время партнерства дипломы НИУ «МЭИ» получили 48 специалистов компании.

ПАО «Россети Московский регион»

В ПАО «Россети Московский регион» также уделяется большое внимание подготовке, переподготовке и повышению квалификации персонала. Все основные потребности в области подготовки производственного персонала обеспечиваются собственным Учебным центром.

Также ПАО «Россети Московский регион» активно взаимодействуют с образовательными организациями высшего профессионального образования такими как ФБУ «Учебно-методический кабинет» Ростехнадзора, ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ», ФГБОУ ВО «РАНХиГС при Президенте Российской Федерации» и др. На постоянной основе ведется работа по формированию и развитию кадрового резерва.

АО «Мособлгаз»

Газораспределительная компания Московской области АО «Мособлгаз» также активно готовит свои кадры, участвует, в частности, в федеральном образовательном проекте «Профессионалитет». На базе Щелковского колледжа в Подмосковье организован образовательно-производственный центр направления ТЭК. Обучающие программы проекта также представлены в: колледже «Коломна», Одинцовском техникуме, Орехово-Зуевском техникуме и др. Это позволяет студентам профильных колледжей уже с 1-го курса получать практические навыки, а также две дополнительные квалификации.

Участие «Мособлгаза» в федеральной программе позволяет закрывать кадровую потребность в работниках следующих профессий: слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования, электрогазосварщики, техники газового хозяйства. Также обеспечивается возможность осуществлять «заказ» на новые профессии, в том числе готовить специалистов по эксплуатации опасных производственных объектов в области газоснабжения с компетенцией администрирования программного обеспечения.

Поиск кандидатов ресурсоснабжающие, электросетевые и газораспределительные компании осуществляют посредством размещения объявлений на кадровых ресурсах. По необходимости происходит сотрудничество с кадровыми агентствами. Все вакансии размещены на и официальных сайтах предприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.