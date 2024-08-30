В Подмосковье рассказали, кто и за что отвечает в многоквартирном доме

Услуга «Содержание жилого помещения» представляет собой комплекс работ, направленных на управление многоквартирным домом и содержание общего имущества. Этот комплекс включает в себя широкий спектр услуг, начиная с уборки и замены лампочек в подъездах и заканчивая ремонтом крыш. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Основные аспекты управления и содержания

Управляющие организации и товарищества собственников жилья (ТСЖ) руководствуются в своей работе правилами содержания общего имущества, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации № 491 от 13 августа 2006 года. Обязательный минимальный перечень услуг и работ определен постановлением правительства РФ № 290 от 3 апреля 2013 года. В него входят:

поддержание в порядке фундамента, стен, балконов, перекрытий и покрытий, балок, лестниц, крыш и внутренней отделки;

содержание и ремонт инженерно-технических систем: вентиляции, мусоропроводов, систем водоснабжения, отопления, электрооборудования, лифтов и других коммуникаций;

уборка нежилых помещений и придомовых территорий: мытье лестничных площадок, окон, очистка снега и льда, дезинсекция и прочее.

Полный перечень услуг, а также периодичность и сроки их выполнения фиксируются в договоре управления, заключенном между жителями и управляющей организацией. Ознакомиться с этим договором можно в офисе или на сайте управляющей компании. Условия договора утверждаются на общем собрании собственников, что позволяет жителям самостоятельно выбирать услуги сверх установленного минимума, такие как установка видеонаблюдения, шлагбаума, частота уборки или сроки проведения ремонта.

Формирование тарифов и права жителей

Размер платы за услугу «Содержание жилого помещения» устанавливается на срок не менее одного года. В случае отсутствия решения общего собрания собственников, тарифы определяются органами местного самоуправления. Для расчета платы тариф умножается на общую площадь квартиры. Некоторые работы или услуги могут быть вынесены в платежном документе отдельными строками, например, «Содержание лифтов» или «Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования».

Жители обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и имеют право требовать от управляющей организации соблюдения условий договора. В любое время собственники могут запросить у управляющей компании перечень выполненных работ и информацию об их периодичности. Управляющая организация обязана предоставить эти сведения в течение 10 рабочих дней. Также жители вправе проверять качество выполненных работ и требовать устранения выявленных дефектов.

Для получения более подробной информации о ЖКХ и своих правах, жители могут обратиться на портал «Твой Домовой».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.