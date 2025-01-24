В Подмосковье рассказали, какую работу проводят инспекторы после устранения аварии в МКД

После ремонта котельной и трубопроводов тепло необходимо вернуть каждому жителю. Контроль за выполнением этой задачи лежит на инспекторах министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Норматив отопления установлен постановлением правительства Российской Федерации № 354 и составляет от +18 до + 20 градусов.

Работы по восстановлению отопления в МКД проходят в два этапа:

Обеспечение подачи тепла на вводе в дом — работы начинаются в подвальном помещении. Инспектор, используя пирометр, проверяет температуру подачи ресурса и температуру возврата теплоносителя.

Развоздушивание системы с целью попадания теплоносителя в каждую квартиру — управляющие компании осуществляют стравливание воздуха из системы в верхней точке дома (в одной из квартир) либо посредством открытия запорной арматуры в подвале и спуска воздуха в системе отопления.

Благодарю комплексному подходу, подача тепла обеспечивается в каждую квартиру многоквартирного дома. Для полной уверенности в выполненных работах инспекторы министерства лично осуществляют поквартирный обход, замеряют температуру воздуха и собирают обратную связь от жителей лично и в домовых чатах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.