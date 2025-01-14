Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 19:07

В Подмосковье рассказали, как законно установить видеокамеру в подъезде МКД

Установка системы видеонаблюдения в подъезде многоквартирного дома — действенный способ обеспечить безопасность. Но возникает вопрос: можно ли установить камеру без согласия жильцов, или нужно предварительно обсудить это с соседями? Специалисты министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, как законно установить видеокамеру в подъезде, сообщает пресс-служба ведомства.

Закон не запрещает устанавливать камеру. Тем не менее, при ее установке необходимо учитывать права соседей на частную жизнь и не нарушать их.

Этапы установки видеокамеры

Прежде всего, нужно получить согласие большинства жильцов помещений в доме. Для этого необходимо провести общее собрание собственников.

Видеокамера должна быть направлена только на общие зоны. Также нужно учитывать, что скрытое видеонаблюдение запрещено!

Если установка ведется через управляющую компанию, необходимо заключить договор на предоставление услуг по установке и обслуживанию системы видеонаблюдения.

При установке видеокамеры нужно учитывать закон о защите персональных данных. Записи не могут использоваться в личных целях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.