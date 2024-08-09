В Подмосковье рассказали, как утилизировать старое резиновое покрытие

Резиновое покрытие на детских площадках — это важный компонент, обеспечивающий безопасность и комфорт детей во время игр, который требует регулярного ухода. Сотрудники коммунальных служб следят за тем, чтобы на его поверхности не появлялись трещины или другие повреждения, которые могут снизить защитные свойства и привести к травматизму, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Срок службы резинового покрытия составляет в среднем 5-7 лет, после чего оно подлежит утилизации.

Однако часто такое покрытие оказывается на свалках или выбрасывается вместе с обычным мусором, что ставит под угрозу окружающую среду.

«Резиновое покрытие на детских игровых площадках Подмосковья начали массово укладывать в 2017 году. На сегодняшний день порядка 60% всех площадок региона уже им оборудовано. Сотрудники коммунальных служб следят за тем, чтобы оно всегда было в надлежащем состоянии. Также с этого года в Подмосковье заключено соглашение со специализированной организацией об утилизации покрытия, а всем подрядным организациям муниципалитетов дано поручение о соблюдении его условий», — рассказал первый заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Кирилл Григорьев.

Чтобы утилизировать старое резиновое покрытие, можно заказать машину для вывоза сырья или складировать его в контейнеры для б/у шин, а также отвезти на базу специализированной компании.

Правильная утилизация способствует снижению негативного воздействия на окружающую среду, помогая уменьшить количество отходов, попадающих на свалки.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.