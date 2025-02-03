В Подмосковье рассказали, как распознать поддельную квитанцию на оплату ЖКУ
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
В Подмосковье участились случаи получения жителями фейковых квитанций. Жертвами злоумышленников в основном становятся те, кто предпочитает оплачивать услуги по QR-коду через приложение банка. Люди сканируют QR-код, переводят по нему оплату, а вместе с ней уходят и все личные данные, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Как отличить поддельную квитанцию на оплату ЖКУ:
- необходимо внимательно проверить бланк — на нем в обязательном порядке должно быть указано описание услуг и реквизиты. Сверьте все цифры при оплате;
- обратите внимание на название организации — мошенники могут незначительно исказить его;
- стоит проверять размер начислений и вести свой учет оплаты ЖКУ. В случае возникновения вопросов — связывайтесь непосредственно с представителями управляющей компании или МосОблЕИРЦ;
- на оранжевых долговых извещениях «МосОблЕИРЦ» всегда указаны номера телефонов, по которым можно уточнить сумму, период и способ оплаты задолженности: +7 (499) 444-01-00;
- наличие и сумму долга можно также проверить через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».
Нужно быть внимательными при переводе денежных средств. Подробнее о возможных способах оплаты квитанций можно прочесть по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.
«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.