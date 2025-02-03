В Подмосковье рассказали, как распознать поддельную квитанцию на оплату ЖКУ

В Подмосковье участились случаи получения жителями фейковых квитанций. Жертвами злоумышленников в основном становятся те, кто предпочитает оплачивать услуги по QR-коду через приложение банка. Люди сканируют QR-код, переводят по нему оплату, а вместе с ней уходят и все личные данные, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.