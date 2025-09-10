Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 14:34

В Подмосковье рассказали, как работает современная система переработки отходов

Грохочение — один из важных этапов переработки отходов после первичной сортировки на подмосковном комплексе «Нева», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Система грохочения действует по двум направлениям: крупные фракции отсеиваются до 300 мм, а органическая составляющая — до 70 мм. Отсортированные материалы направляются по разным технологическим потокам. Крупные элементы проходят дополнительную ручную досортировку, органику отправляют в цех компостирования, а остальная часть отходов поступает на следующий этап обработки.

Завершающий этап первичной сортировки — работа оптических сепараторов.

Эти высокотехнологичные установки способны распознавать различные виды вторичных материалов.

Внимание уделяется сортировке пластиковых отходов, которые разделяются на две категории:

двухмерный пластик — пленка, пакеты отделяется для производства новой упаковки;

трехмерный пластик — бутылки, флаконы сортируется по типам ПЭТ, ПНД, ПВД для дальнейшей переработки.

Данная система используется на одном из крупнейших в Московской области комплексе по переработке отходов «Нева» в городском округе Солнечногорск, а также на КПО «Восток» в подмосковном Егорьевске.

Такая система обеспечивает эффективную переработку отходов и получение ценных вторичных материалов для дальнейшего использования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.