В Подмосковье рассказали, как работает современная система переработки отходов
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Грохочение — один из важных этапов переработки отходов после первичной сортировки на подмосковном комплексе «Нева», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Система грохочения действует по двум направлениям: крупные фракции отсеиваются до 300 мм, а органическая составляющая — до 70 мм. Отсортированные материалы направляются по разным технологическим потокам. Крупные элементы проходят дополнительную ручную досортировку, органику отправляют в цех компостирования, а остальная часть отходов поступает на следующий этап обработки.
Завершающий этап первичной сортировки — работа оптических сепараторов.
Эти высокотехнологичные установки способны распознавать различные виды вторичных материалов.
Внимание уделяется сортировке пластиковых отходов, которые разделяются на две категории:
- двухмерный пластик — пленка, пакеты отделяется для производства новой упаковки;
- трехмерный пластик — бутылки, флаконы сортируется по типам ПЭТ, ПНД, ПВД для дальнейшей переработки.
Данная система используется на одном из крупнейших в Московской области комплексе по переработке отходов «Нева» в городском округе Солнечногорск, а также на КПО «Восток» в подмосковном Егорьевске.
Такая система обеспечивает эффективную переработку отходов и получение ценных вторичных материалов для дальнейшего использования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.