В Подмосковье рассказали, как правильно утилизировать лампы
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Лампы — это не только источник света, но и потенциальная опасность, если их не утилизировать правильно. Энергосберегающие люминесцентные лампы и светодиоды требуют особого внимания после окончания срока службы, так как они могут принести вред здоровью и экологии, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Люминесцентные лампы
Энергосберегающие лампы, включая КЛЛ и линейные трубки, содержат ртуть — опасное вещество. Поэтому их следует сдавать в специальные пункты приема опасных отходов.
Светодиодные (LED) лампы
Светодиоды не содержат ртути, что делает их более безопасными. Однако они имеют электронные компоненты и пластик, поэтому их необходимо утилизировать как электронные отходы. Из LED ламп могут быть извлечены и переработаны пластик и металлы.
Куда сдавать люминесцентные лампы
- Торговые сети: крупные сетевые магазины, которые продают энергосберегающие лампы, иногда организуют сбор использованных.
- Экологические акции: стоит следить за экологическими мероприятиями в вашем регионе — часто там организуются мобильные пункты для сбора таких отходов.
- Пункты вторсырья: специализированные пункты, которые принимают опасные отходы отмечены на интерактивной карте.
- Контейнеры для опасных отходов: в Подмосковье площадки «Мегабак» принимает все виды ламп, кроме ртутных.
Важно убедиться перед утилизацией, что лампа не разбита, иначе нужно соблюдать меры предосторожности — проветрить помещение, собрать осколки в герметичный контейнер, используя перчатки и маску.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.