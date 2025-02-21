В Подмосковье рассказали, как правильно утилизировать лампы

Лампы — это не только источник света, но и потенциальная опасность, если их не утилизировать правильно. Энергосберегающие люминесцентные лампы и светодиоды требуют особого внимания после окончания срока службы, так как они могут принести вред здоровью и экологии, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Люминесцентные лампы

Энергосберегающие лампы, включая КЛЛ и линейные трубки, содержат ртуть — опасное вещество. Поэтому их следует сдавать в специальные пункты приема опасных отходов.

Светодиодные (LED) лампы

Светодиоды не содержат ртути, что делает их более безопасными. Однако они имеют электронные компоненты и пластик, поэтому их необходимо утилизировать как электронные отходы. Из LED ламп могут быть извлечены и переработаны пластик и металлы.

Куда сдавать люминесцентные лампы

Торговые сети: крупные сетевые магазины, которые продают энергосберегающие лампы, иногда организуют сбор использованных.

Экологические акции: стоит следить за экологическими мероприятиями в вашем регионе — часто там организуются мобильные пункты для сбора таких отходов.

Пункты вторсырья: специализированные пункты, которые принимают опасные отходы отмечены на интерактивной карте.

Контейнеры для опасных отходов: в Подмосковье площадки «Мегабак» принимает все виды ламп, кроме ртутных.

Важно убедиться перед утилизацией, что лампа не разбита, иначе нужно соблюдать меры предосторожности — проветрить помещение, собрать осколки в герметичный контейнер, используя перчатки и маску.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.