В Подмосковье рассказали, как правильно утилизировать лампы

ЖКХ

Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Лампы — это не только источник света, но и потенциальная опасность, если их не утилизировать правильно. Энергосберегающие люминесцентные лампы и светодиоды требуют особого внимания после окончания срока службы, так как они могут принести вред здоровью и экологии, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Люминесцентные лампы

Энергосберегающие лампы, включая КЛЛ и линейные трубки, содержат ртуть — опасное вещество. Поэтому их следует сдавать в специальные пункты приема опасных отходов.

Светодиодные (LED) лампы

Светодиоды не содержат ртути, что делает их более безопасными. Однако они имеют электронные компоненты и пластик, поэтому их необходимо утилизировать как электронные отходы. Из LED ламп могут быть извлечены и переработаны пластик и металлы.

Куда сдавать люминесцентные лампы

  • Торговые сети: крупные сетевые магазины, которые продают энергосберегающие лампы, иногда организуют сбор использованных.
  • Экологические акции: стоит следить за экологическими мероприятиями в вашем регионе — часто там организуются мобильные пункты для сбора таких отходов.
  • Пункты вторсырья: специализированные пункты, которые принимают опасные отходы отмечены на интерактивной карте.
  • Контейнеры для опасных отходов: в Подмосковье площадки «Мегабак» принимает все виды ламп, кроме ртутных.

Важно убедиться перед утилизацией, что лампа не разбита, иначе нужно соблюдать меры предосторожности — проветрить помещение, собрать осколки в герметичный контейнер, используя перчатки и маску.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.