В Подмосковье рассказали, как правильно оформить лицевой счет при переезде

Специалисты МосОблЕИРЦ информируют жителей региона о правилах и процедурах правильного оформления лицевого счета. Вступление в права владения жильем, будь то новоселье, переезд или получение наследства, влечет за собой обязанность по оплате коммунальных услуг, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Правильное оформление лицевого счета поможет избежать возможных проблем и обеспечит корректность расчетов за ЖКУ.

Лицевой счет — это индивидуальный счет квартироплательщика, на котором собирается информация о начислениях за жилищные, коммунальные и иные услуги. В верхней части квитанции МосОблЕИРЦ указаны восьмизначный номер, ФИО владельца счета, адрес, общая информация о квартире и количество жильцов.

Преимущества правильно оформленного лицевого счета: начало коммунальных расчетов с «чистого листа» — избегание разбирательств с долгами прежних хозяев; регистрация в личном кабинете МосОблЕИРЦ — возможность оплачивать и передавать показания онлайн; получение выписок со счета: оформление продажи, ипотеки и других юридических действий; оформление субсидий и компенсаций на оплату коммунальных услуг.

Лицевой счет может быть оформлен на: собственника жилья на основании договора купли-продажи или выписки из ЕГРН; нанимателя жилья по договору социального найма или его родственника; владельца жилья по договору долевого участия в строительстве.

Для оформления или переоформления лицевого счета необходимо обратиться в любой клиентский офис МосОблЕИРЦ с заявлением и подтверждающими документами.

Необходимые документы: паспорт собственника; выписка из ЕГРН с указанием собственника; правоустанавливающие документы на квартиру; архивная выписка из домовой книги.

Для уточнения площади помещения, изменения количества жильцов или данных приборов учета нужно предоставить соответствующие документы. Это могут быть фото счетчиков, справка о прописке, свидетельство о собственности и др.

Адреса и режим работы офисов МосОблЕИРЦ можно посмотреть на сайте расчетного центра. Подать заявление на корректировку данных можно и дистанционно в личном кабинете МосОблЕИРЦ на сайте или через мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.