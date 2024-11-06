В Подмосковье рассказали, как обеспечить безопасность и эффективность печки

Владельцам частных домов стоит позаботиться о состоянии печного отопления. Поэтому необходимо тщательно соблюдать правила безопасности в холодный период.

Заместитель начальника госучреждения Игорь Сорокин отметил, что нельзя подпускать к печи малышей. Это поможет избежать несчастных случаев и трагедий. Но если возникли проблемы с печью, то лучше обратиться за помощью к профессионалам.

«Перед отопительным сезоном гражданам необходимо проверить состояние печи и дымохода, чтобы не было трещин, сколов или других повреждений, привести дымоход в порядок и тщательно очистить печку от золы и сажи. При эксплуатации печи запрещено: разрешать детям подкидывать дрова, оставлять без присмотра топящиеся печки, использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига, допускать перекала печи, лучше делать перерывы в топке, хранить рядом с ней легковоспламеняющиеся предметы. Кроме того, в течение отопительного сезона жителям необходимо регулярно очищать зольный ящик, проверять состояние дверок и задвижек, смазывать петли и следить за тягой в дымоходе», — сказал Игорь Сорокин.

Специалисты добавили, если в дымоходе накопилась сажа, то печь будет плохо работать, а также от топки в дом может поступать угарный газ, так как отложения на стенках трубы легко загораются. Нельзя сжигать в печке мусор, обломки мебели и другие вещи, из-за этого сажа накопится быстрее.

Огнеборцы посоветовали населению обратиться к печному мастеру, если на печи появились трещины, в доме часто можно почувствовать запах дыма или нет тяги в дымоходе. Соблюдение этих простых правил поможет людям уберечь дом от пожара.

В Подмосковье работает Главное управление региональной безопасности, в чьи задачи входит взаимодействие с профильными ведомствами в рамках мероприятий по противопожарной безопасности. Лесные пожары — трагедия не только для флоры и фауны Подмосковья, они опасны и для человека, так как могут перейти на населенные пункты, причинить значительный ущерб домохозяйствам и даже привести к смертям. Поэтому в Московской области проводятся противопожарные мероприятия. Это патрулирование лесов, мест отдыха граждан и дач. Особое внимание уделяют фактам сжигания сухой травы и разведения костров в лесополосе. Мониторинг проводят также с помощью камер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.