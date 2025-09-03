В Подмосковье рассказали, как ИИ помогает улучшить организацию культурной жизни

Больше года искусственный интеллект ведет подсчет посетителей в парках и библиотеках Подмосковья. Проект был запущен в апреле 2024 года, и за это время нейросеть обработала более 220 тыс. фотографий с мероприятий, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Искусственный интеллект анализирует фотографии, сделанные на мероприятиях, подсчитывает число гостей и формирует подробный отчет.

Благодаря искусственному интеллекту обработка фотографий происходит с точностью 99%, также оптимизирована работа более 1 тыс. подмосковных площадок. Теперь учреждения могут корректировать расписание мероприятий, опираясь на данные о посещаемости.

Так, ИИ-помощник уже насчитал более 850 тыс. человек и позволил сэкономить до 10 тыс. часов рабочего времени в год.

Подробнее изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в свою деятельность можно на портале «Цифровой регион».

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.