В Подмосковье рассказали, что ждет должников после увеличения судебных пошлин

Фонд капитального ремонта Московской области сообщает, что с 9 сентября 2024 года вступает в силу федеральный закон, принятый 8 августа 2024 года, вносящий изменения в налоговый кодекс Российской Федерации. В соответствии с новыми положениями закона, размер государственной пошлины за подачу исковых заявлений и заявлений о выдаче судебного приказа увеличится в 10 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Теперь минимальная государственная пошлина за взыскание задолженности с физического лица при подаче заявления о вынесении судебного приказа увеличена с 200 рублей до 2000 рублей, а за подачу искового заявления — с 400 рублей до 4000 рублей. Это нововведение существенно увеличит затраты для тех, кто накопил долги по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Фонд капитального ремонта Московской области настоятельно призывает должников не откладывать оплату и не дожидаться судебного взыскания, которое теперь станет значительно дороже из-за увеличившейся государственной пошлины.

Жители могут проверить наличие задолженности в личном кабинете на официальном интернет-портале фонда капитального ремонта Московской области.

Произвести оплату без комиссии можно через личный кабинет клиента «МосОблЕИРЦ Онлайн», кнопку моментальной оплаты «оплатить квитанцию онлайн» на сайте мособлеирц.рф, а также через банковские терминалы или POS-терминалы на приеме у менеджеров в клиентских офисах ООО «МосОблЕИРЦ».

Подробную информацию о сентябрьских изменениях можно узнать на сайте фонда капитального ремонта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.